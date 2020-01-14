Падение дверей ребенка в больнице: новые подробности

В столичной детской поликлинике на 4-летнего мальчика упали трое металлических дверей. Фото: Facebook / Александр Суворов

В столичной полиции подтвердили факт травмирования 4-летнего мальчика в детской поликлинике.

Проводят проверку инцидента, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Киева.

"Ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом перелом правого бедра. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка этому событию", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На женщину с ребенком рухнула стеклянная витрина магазина

Мама пострадавшего малыша - Ярослава Альбольболь. По данным СМИ, она жена Монтасира Альбольболя, врача из Сирии. Семья несколько лет жила на родине мужа, старшие дети родились там. Позже супругам с двумя детьми пришлось бежать из страны из-за начавшейся войны и преследований. Мальчик, который травмировался в больнице, родился уже в Киеве.

Трагедия произошла 13 января во столичной детской поликлинике №2. Женщина привела в больницу трех детей с ветрянкой. Пока стояла в очереди в регистратуру - на 4-летнего мальчика упали трое металлических дверей. Они стояли спертые к стене.