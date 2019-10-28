Пациент на ходу выпал из "скорой": видео инцидента

В Новомосковске Днепропетровской области пациент выпал из задних дверей скорой помощи прямо на дорогу.
Водитель, который ехал позади автомобиля, успел сманеврировать и избежать наезда. Видео инцидента опубликовано в Facebook-сообществе "Просто Днепропетровск". В комментариях под видео водителя "скорой" обвинили в халатности.
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По другим данным, нетрезвый больной противился госпитализации, а во время транспортировки пытался любыми способами выйти из машины. Медработники пытались его удержать, но силы были неравны.
Во время падения мужчина получил ушиб головы. В целях безопасности транспортировку больного продолжили в сопровождении правоохранителей.
В Тернопольской области несовершеннолетняя девушка выпала из автобуса во время движения и погибла. Девочка стояла на ступеньках, когда автобус въехал в яму. Несовершеннолетняя, пытаясь удержаться, схватилась за ручку двери и они открылись.
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