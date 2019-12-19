Пациент избил врача за правильный диагноз

Пьяный пациент избил врача. Фото: media.az

В Кривом Роге пациент набросился на врача, потому что тот написал в справке правильный диагноз.

29-летний пациент прибыл в два часа ночи в больницу №11, жаловался на боль в ноге, сообщает Krivbss City.

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По его словам, это был перелом. Он потребовал, чтобы его посадили в инвалидную коляску и повезли на рентген. При обследовании у мужчины никаких серьезных повреждений не нашли.

Поскольку человек официально работал и имел медстраховку, ему провели экспресс-тест прибором "Драгер". Тот показал, что человек употреблял алкоголь.

В итоге ему выдали справку с указанием результатов теста. Пациент, сидел в коляске так разозлился, что прыгнул на врача, повалил его на землю и начал бить.

Его задержали правоохранители. Обвиняемому грозит возвращение в места лишения свободы, потому что он был условно-досрочно освобожден от наказания за другое преступление.

В Полтавской области патрульные обнаружили пьяного водителя, у которого доза алкоголя в крови превышала норму в 16 раз.

В таком состоянии человек попал в ДТП.