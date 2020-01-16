В Черкассах пациент довел фельдшера "скорой" до гипертонического криза. Фото - dpchas.com.ua

В Черкассах пациент доказал фельдшера скорой медицинской помощи до гипертонического криза.

33-летний мужчина вызвал "скорую" и жаловался на боли в почках. Объяснил, что неделю назад он получил травму спины и его состояние ухудшилось после употребления пива.

Фельдшер хотел осмотреть пациента. Но тот начал хамить, утверждал, что медик пьян. Отказался от осмотра и тут же вызвал полицию, пишет местный сайт "Обо всем".

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По прибытию полицейских фельдшер настоял на немедленном проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в областном наркодиспансере. Анализ показал, что медик алкоголя не употреблял. ,

На фоне инцидента у него поднялось давление. С гипертоническим кризом он был госпитализирован в Черкасской городской больницы №3.

Неизвестный сломал врачу скорой помощи челюсть, потому что тот не захотел давать нужный ему медицинский препарат. Это произошло в городе Ватутино Черкасской области.