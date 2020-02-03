Озвучили версии убийства пластического хирурга в Киеве

В центре Киева застрелили пластического хирурга Андрея Сотника. Фото - danne.com.ua

Убийца пластического хирурга из столицы Андрея Сотника вероятно ждал его возле квартиры. Целью киллера мог быть тот самый пакет, с которым и сбежал злоумышленник.

В полиции рассматривают несколько версий убийства. Одна из них - из-за личной неприязни, связанной с профессиональной деятельностью. Отрабатывается также оперативная версия о заказном убийстве с целью мести. Также рассматривается версия убийства с целью ограбления, сообщает rbc.ua.

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Правоохранители устанавливают, куда направлялся Сотник и что было в украденном пакете. Уже известно, что киллер поджидал хирурга возле его дома, зная распорядок его дня. По одной из версий, в пакете была большая сумма, с которой хирург шел на деловую встречу.

43-летнего Андрея Сотника убили около его дома вечером 2 февраля. Известно, что он родом из Донецка. В столицу переехал после начала военных действий на Донбассе. Работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.