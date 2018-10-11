Озвучили версии расстрела руководителя юридической фирмы

Харьковские правоохранители рассматривают 5 версий нападения на руководителя юридической фирмы "Легион" Владислава Безрука. Фото - newsroom.kh.ua

Харьковские правоохранители рассматривают 5 версий нападения на руководителя юридической фирмы "Легион" Владислава Безрука.

Покушение может быть связано с профессиональной деятельностью потерпевшего, его долговыми обязательствами или с перераспределением аграрного рынка в регионе. Следователи не исключают возможного запугивания или покушения на заказ. Об этом на брифинге заявил начальник областной полиции Олег Бех.

"Нам удалось установить оружие, из которого стреляли. Это АКМ калибра 5,45 мм, в магазине которого находилось 23 патрона, еще один был в стволе. Оружие обнаружили у забора на противоположной стороне улицы. Не исключено, что стреляли из автомобиля, что проезжал мимо", - сказал Бех.

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Владислава Безрука прооперировали. Он потерял много крови, находится в стабильном состоянии. Пришел в себя и полицейские ждут разрешения врачей на общение с ним.

Правоохранители расследуют дело как покушение на умышленное убийство.

10 октября около 18:30 в Харькове рядом со спортивным клубом YOD был ранен основатель юридической фирмы "Легион" Владислав Безрук. Злоумышленники обстреляли предпринимателя, когда тот вышел из зала. Были повреждены также автомобиль предпринимателя и 2 другие машины. В ответ охрана заведения также открыла огонь.