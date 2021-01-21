Озвучили вероятную причину смертельного пожара в доме престарелых

В Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек. Фото: kh.dsns.gov.ua

Одной из версий возникновения пожара в доме престарелых в Харькове может быть неисправность газового оборудования.

Именно сегодня его должны были ремонтировать. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время доклада на внеочередном заседании Кабмина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в пансионате для пожилых: у дома владелицы выставили наряды полиции

Задымление началось у газового счетчика. Трое работников уже дали признательные показания.

Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Пожар возник на 2-м этаже 2-этажного жилого дома на ул. на ул. Нижняя Гиивская, 150Б на окраине Харькова 21 января. На месте пожара обнаружены тела 15 человек, еще 11 - пострадали. 5 человек пришлось госпитализировать.