Озвучили вероятную причину смертельного пожара в доме престарелых

Одной из версий возникновения пожара в доме престарелых в Харькове может быть неисправность газового оборудования.
Именно сегодня его должны были ремонтировать. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время доклада на внеочередном заседании Кабмина.
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Задымление началось у газового счетчика. Трое работников уже дали признательные показания.
Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.
Пожар возник на 2-м этаже 2-этажного жилого дома на ул. на ул. Нижняя Гиивская, 150Б на окраине Харькова 21 января. На месте пожара обнаружены тела 15 человек, еще 11 - пострадали. 5 человек пришлось госпитализировать.
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