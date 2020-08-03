Озвучили диагноз киевского террориста

Мужчина угрожал устроить взрыв в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева. Фото: ssu.gov.ua

Сухроб Каримов, который захватил отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, находился на учете в психоневрологическом диспансере.

Диагноз "олигофрения" ему поставили в 1998-м в возрасте 10 лет. Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

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"В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни. К уголовной ответственности не привлекался", - сообщил Геращенко.

Что стало причиной такого поступка - устанавливается.

Мужчина, захвативший отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве - гражданин Узбекистана, 32-летний Сухроб Рахманович Каримов. Говорил, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют. Поскольку к его ноге прицеплен трос, привязанный к детонатору. Каримова задержали через несколько часов. Взрывчатку не нашли.