Отставка Крищенко: глава МВД прояснил ситуацию

Генерал полиции третьего ранга Андрей Крищенко возглавляет ГУНП в Киеве с декабря 2015 года. Фото: npu.gov.ua

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко пока не уволен.

Он продолжает работать. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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"Он в полной мере выполняет свои обязанности", - заявил он, передает "РБК-Украина".

При этом он не уточнит причины, по которым Крищенко отсутствовал на координационном совещании правоохранительных органов в пятницу.

Начальник главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Такую информацию 5 августа сообщили источники в МВД. Якобы написал рапорт, потому что уходит на пенсию. Официальной информации пока нет.