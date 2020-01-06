Отсидел за изнасилование: рассказали о подозреваемом в убийстве двух подруг в Киеве

В арендованной квартире на Подоле в Киеве 4 января нашли убитыми двух подруг. Фото - pravda.com.ua

Задержанных по подозрению в убийстве подруг 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко в Киеве одесские правоохранители уже передали следственно-оперативной группе киевской полиции.

Следствие подозревает, что 34-летний мужчина и 19-летняя женщина сбежали из Киева сразу после совершения преступления. О мужчине известно, что он имеет судимость за изнасилование, рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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"Мы только их задержали, проводятся следственные первые действия. И у полиции, у следователя, у процессуального руководителя прокуратуры Киева есть сутки до завтрашнего утра, чтоб сообщить им о подозрении. Задержанный мужчина был ранее судим за изнасилование. Отсидел 10 лет. Эту информацию я могу подтвердить", - рассказал Крищенко, передает ТСН.

Мотивы убийства окончательно не выяснены. Полиция предполагает, что в арендованной квартире мог возникнуть спор, который привел к таким трагическим последствиям.

Подозреваемым грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Девушки исчезли 2-го января. Их тела нашли в съемной квартире на Подоле в Киеве 4 января. К убийству могут быть причастны волынянин 34-летний Сергей Ксендзик из села Любитов Ковельского района и 19-летняя Елизавета Бершацкая из села Липняжка Добровеличкивского района Кировоградской области.