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четверг, 14 января 2021 17:09

Отрезал уши и вонзил нож в грудь: ищут рецидивиста с липовыми документами

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Отрезал уши и вонзил нож в грудь: ищут рецидивиста с липовыми документами
Полицейские Киевщины разыскивают 39-летнего Артема Ружинского по подозрению в разбойном нападении и смертельном ранении коллеги. Фото: kv.npu.gov.ua

Полицейские Киевщины разыскивают 39-летнего Артема Ружинского.

Его подозревают в разбойном нападении и смертельном ранении коллеги, с которым вместе работали на строительстве в Вишневом, сообщили Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

Артем выпивал вместе с 51-летним Виктором. Последний оговорился, что имеет 10 тыс. грн, которые отложил на покупку мопеда. Тогда другой начал его пытать, чтобы узнать, где сбережения. Он резал мужчине уши, лицо и несколько раз вонзил нож в грудь.

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Крик пострадавшего услышали охранники стройки. Окровавленного мужчину нашли на улице. Вызвали "скорую". По дороге в больницу мужчина успел сказать, кто на него напал. Спасти пострадавшего не удалось. Он потерял много крови.

Известно, что разыскиваемый уроженец Донбасса. Также он может представляться другими именами, в частности 26-летним Александром Антоликом, поскольку имеет копию паспорта гражданина Украины на это имя.

Всех, кто владеет информацией о разыскиваемом злоумышленнике, или знает о возможном его местонахождении, просят позвонить по телефонам 0(97) 753 82 39 или 102.

Ровенские полицейские разыскивают 27-летнего Николая Алексюка из города Здолбунов. Его подозревают в убийстве 21-летней Юлии Сокаль из областного центра. Она была в розыске более 2 недель. Тело с ножевыми ранениями обнаружили в подвале разыскиваемого.

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