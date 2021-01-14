Отрезал уши и вонзил нож в грудь: ищут рецидивиста с липовыми документами

Полицейские Киевщины разыскивают 39-летнего Артема Ружинского по подозрению в разбойном нападении и смертельном ранении коллеги. Фото: kv.npu.gov.ua

Полицейские Киевщины разыскивают 39-летнего Артема Ружинского.

Его подозревают в разбойном нападении и смертельном ранении коллеги, с которым вместе работали на строительстве в Вишневом, сообщили Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

Артем выпивал вместе с 51-летним Виктором. Последний оговорился, что имеет 10 тыс. грн, которые отложил на покупку мопеда. Тогда другой начал его пытать, чтобы узнать, где сбережения. Он резал мужчине уши, лицо и несколько раз вонзил нож в грудь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых

Крик пострадавшего услышали охранники стройки. Окровавленного мужчину нашли на улице. Вызвали "скорую". По дороге в больницу мужчина успел сказать, кто на него напал. Спасти пострадавшего не удалось. Он потерял много крови.

Известно, что разыскиваемый уроженец Донбасса. Также он может представляться другими именами, в частности 26-летним Александром Антоликом, поскольку имеет копию паспорта гражданина Украины на это имя.

Всех, кто владеет информацией о разыскиваемом злоумышленнике, или знает о возможном его местонахождении, просят позвонить по телефонам 0(97) 753 82 39 или 102.

Ровенские полицейские разыскивают 27-летнего Николая Алексюка из города Здолбунов. Его подозревают в убийстве 21-летней Юлии Сокаль из областного центра. Она была в розыске более 2 недель. Тело с ножевыми ранениями обнаружили в подвале разыскиваемого.