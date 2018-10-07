Отравление в детсадике: Количество госпитализированных увеличилось

В Хмельницком, в детском саду отравились дети. Фото: 112

В результате отравления в детском саду в Нетешине Хмельницкой области госпитализировали 31 человека. Ранее сообщалось о 20 детей, попавших в больницу.

Среди пострадавших 26 детей в возрасте от четырех до шести лет, четверо работников заведения, а также 19-летний мужчина, который контактировал с ними. Об этом сообщил Хмельницкий областной лабораторный центр МОЗ Украины.

У пострадавших диагностировали симптомы острой кишечной инфекции.

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Напомним, в детском учебном заведении (ясли-сад комбинированного типа) №6 "Радуга" в г. Нетешин Хмельницкой области зарегистрирована вспышка кишечных инфекций.