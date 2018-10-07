Отравление в детсадике: Количество госпитализированных увеличилось

В результате отравления в детском саду в Нетешине Хмельницкой области госпитализировали 31 человека. Ранее сообщалось о 20 детей, попавших в больницу.
Среди пострадавших 26 детей в возрасте от четырех до шести лет, четверо работников заведения, а также 19-летний мужчина, который контактировал с ними. Об этом сообщил Хмельницкий областной лабораторный центр МОЗ Украины.
У пострадавших диагностировали симптомы острой кишечной инфекции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В детском саду отравились 20 детей
Напомним, в детском учебном заведении (ясли-сад комбинированного типа) №6 "Радуга" в г. Нетешин Хмельницкой области зарегистрирована вспышка кишечных инфекций.
×
Комментарии