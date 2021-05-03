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вторник, 04 мая 2021 00:08

Отравление грибной похлебкой на Черниговщине: вслед за пятилетней девочкой умер ее семимесячный брат, мать в реанимации

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Отравление грибной похлебкой на Черниговщине: вслед за пятилетней девочкой умер ее семимесячный брат, мать в реанимации
Двое детей умерли от грибной похлебки. Фото: ТСН

В Черниговской области женщина накормила своих четверых детей супом из грибов, после чего им стало плохо.

В реанимации областной детской больницы скончался семимесячный мальчик из-за того, что токсины отравили организм и внутренние органы отказали, рассказал главный врач медучреждения Александр Карета в интервью "Суспільному".

Мальчика в больницу доставили уже в коме. С 27 апреля семимесячный Виктор находился в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

В состоянии средней тяжести в реанимации Черниговской областной больницы попала Евгения Алексеенко, мать детей.

Это уже вторая смерть в этой семье. Утром 30 апреля в этой же больнице умерла пятилетняя девочка. Также в этот день двоих других детей 3 и 6 лет доставили в Киев в детскую специализированную больницу "Охматдет".

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