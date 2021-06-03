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четверг, 03 июня 2021 18:17

Отпраздновал 12-летие: мать показала последнее фото сына, который погиб в водопаде

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Артем Прадед, который погиб в водопаде в селе Каменка на Львовщине, накануне праздновал 12-летие.

Последнее фото сына опубликовала в сети мать - Юлианна Прадед. На нем парень задувает свечи на торте.

Автор: facebook.com/YuliannaPradied
  Артем Прадед, который погиб в водопаде в селе Каменка на Львовщине, накануне праздновал 12-летие
Артем Прадед, который погиб в водопаде в селе Каменка на Львовщине, накануне праздновал 12-летие

"Оставлю это здесь. Это последнее фото моего сыночка на моем телефоне", - подписала кадр женщина.

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Между тем во львовских школах начали массово отменять поездки на водопад. Если же экскурсия таки состоится, то требуют присутствие одного из родителей, или же надо писать заявление о том, кому родители доверяют ребенка.

Что касается заповедника, где произошла трагедия, он продолжает работу. Как обезопасить это место для туристов - решают на комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Трагедия произошла днем ​​2 июня. На водопад в село Каменка приехали два класса школы №82 Львова. Всего - 44 ребенка, их сопровождали трое учителей и двое родителей. 12-летний Артем хотел сделать селфи, но поскользнулся на мокром камне и упал. Ему на помощь бросились взрослые, но спасти мальчика не удалось. Медики лишь констатировали смерть.

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Дата
03
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