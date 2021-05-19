Открыли и потеряли сознание: коммунальщики упали в колодец

Мужчины надышались испарений из канализации и упали в 4-метровый колодец. Фото: espreso.tv

В Волынской области при исполнении своих профессиональных обязанностей пострадали двое коммунальщиков.

Инцидент произошел в Нововолынске на очистных сооружениях, пишет tsn.ua. Мужчины надышались испарений из канализации и упали в 4-метровый колодец.

Сейчас они в больнице с черепно-мозговыми травмами и переломами.

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Один из мужчин в тяжелом состоянии в реанимации.

25 апреля в заброшенном колодца в Одесской области нашли четыре трупа. Тела обнаружили около полудня в поле вблизи села Плахтиевка Белгород-Днестровского района. Двое из погибших - супруги Бондаренко 35 и 32 лет. С опубликованных фото видно, что погибшие без обуви и верхней одежды, а один из мужчин - без штанов.