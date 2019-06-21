Открылась страшная правда об отце подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи

22-летнего Николая Тарасова арестовали на 2 месяца без права на залог. Фото - zaodessu.com.ua

В Киевском райсуде Одессы арестовали на 2 месяца без права на залог 22-летнего Николая Тарасова из Ивановки. Он признался в убийстве знакомой 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Во время судебного заседания открылась страшная правда об отце подозреваемого, Геннадие Тарасове. Он имеет судимость за попытку изнасилования. За решеткой отбыл 5 лет.

Эту информацию подтверждают и односельчане. Говорят, семья именно поэтому переехала в Ивановку из Николаевской области 15 лет назад.

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"Все знают, что Геннадий отсидел. И переехали они, потому что их начали травить в том селе. Им теперь и здесь жизнь не будет - или сожжем дом, или убьем их всех одного за другим за Дашу", - говорит местный житель, не называется.

Мать Николая, Мария Тарасова, уже говорила соседям, что продаст дом и бизнес и уедет из Ивановки.

Дарью Лукьяненко похоронили в Ивановке 21 июня. Проститься с ней пришел весь поселок. Несли венки, живые цветы и мягкие игрушки. Хоронили девочку в закрытом белом гробу, поскольку тело за неделю поисков разложилось.