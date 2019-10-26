Отказались от прививки: у 2-летнего ребенка обнаружили полиомиелит

У 2-летнего ребенка обнаружили полиомиелит. Фото - konkurent.in.ua

Медики в Волынской области зафиксировали первый случай паралитического полиомиелита у 2-летнего ребенка.

Ребенок не имел прививки, пишет пресс служба МОЗ.

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Отмечается, что родители ребенка раньше сознательно отказались делать прививки. К этому случаи болезни в Украине было зарегистрированы в 2015 и 2017 годах.

По информации волынского издание Конкурент, ребенок живет с родителями в Ратнивском районе.

Полиомиелит - острое инфекционное заболевание, которое поражает костный мозг, вызывает параличи, иногда может заканчиваться смертью больного. Вирус полиомиелита распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, особенно через зараженную пищу и воду. Наиболее уязвимыми к полиомиелиту дети в возрасте до пяти лет. Полиомиелит неизлечим, но его распространение можно предотвратить путем вакцинации. Вакцину от полиомиелита вводят несколько раз, и она защищает человека на протяжении всей его жизни.