Отказались от прививки: у 2-летнего ребенка обнаружили полиомиелит

Медики в Волынской области зафиксировали первый случай паралитического полиомиелита у 2-летнего ребенка.
Ребенок не имел прививки, пишет пресс служба МОЗ.
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Отмечается, что родители ребенка раньше сознательно отказались делать прививки. К этому случаи болезни в Украине было зарегистрированы в 2015 и 2017 годах.
По информации волынского издание Конкурент, ребенок живет с родителями в Ратнивском районе.
Полиомиелит - острое инфекционное заболевание, которое поражает костный мозг, вызывает параличи, иногда может заканчиваться смертью больного. Вирус полиомиелита распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, особенно через зараженную пищу и воду. Наиболее уязвимыми к полиомиелиту дети в возрасте до пяти лет. Полиомиелит неизлечим, но его распространение можно предотвратить путем вакцинации. Вакцину от полиомиелита вводят несколько раз, и она защищает человека на протяжении всей его жизни.
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