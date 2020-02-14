Отец утонул, спасая 5-летнего сына

Прогулка по тонкому льду закончилась трагедией.

В поселке Ивановка Херсонской области в пруду утонул 32-летний мужчина. Перед тем, как уйти под воду он вытолкал на лед своего 5-летнего сына.

Трагедия произошла на глазах односельчанки, которая позвонила спасателям, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Херсонской области.

В то же время мимо пруда на скутере проезжал местный житель. Он прыгнул в прорубь и поддерживал ребенка до прибытия помощи.

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Обоих вытащили на берег и госпитализировали. Их здоровью ничего не угрожает.

На поиски тела отца мальчика привлекли водолазов.

На водоемах страны от началу 2020 года уже утонуло более 40 человек. Самой распространенной причиной гибели на воде является именно несоблюдение правил поведения на водоемах зимой. Ранее в ГСЧС предупредили украинцев об опасном тонком льду на водоемах.