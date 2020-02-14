Отец утонул, спасая 5-летнего сына

 
Ексклюзивы
1/5
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 810
"Наши дети должны готовиться, что встретятся с фантомным "идеальным" СССР" - Дробович
"Наши дети должны готовиться, что встретятся с фантомным "идеальным" СССР" - Дробович
Просмотров: 864
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 855
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 1242
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2007
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 4104
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3330
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 774
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8010
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
3
5
4
6
7
На взятке задержали чиновника
На взятке задержали чиновника
Патрульный во время автопогони подстрелил человека – его задержали
Патрульный во время автопогони подстрелил человека – его задержали
Гибель украинцев в России: показали видео с места ДТП
Гибель украинцев в России: показали видео с места ДТП
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
Дело Шеремета: следствие предоставило новые доказательства причастности Яны Дугарь
Дело Шеремета: следствие предоставило новые доказательства причастности Яны Дугарь
Видео
Все видео
Шутника, который выключал людям свет, скрутили и устроили допрос
Шутника, который выключал людям свет, скрутили и устроили допрос
Полицейские обокрали помещение,которое обыскивали
Полицейские обокрали помещение,которое обыскивали
В столичном метро женщина похитила ребенка
В столичном метро женщина похитила ребенка
Готовят покушение: депутат Соболев сделал заявление
Готовят покушение: депутат Соболев сделал заявление
Легковушка слетела с моста в реку. Погибла 19-летняя пассажир
Легковушка слетела с моста в реку. Погибла 19-летняя пассажир
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 774
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2331
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1107
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1782
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 февраля 2020
Просмотров: 261
Дідусик
Наші робочі столи стоять поряд. Сергій мимоволі слухає мої розмови. — А хто такий дідусь? — питає. — Ти йому часто дзвониш. ...
пятница, 14 февраля 2020 01:27

Отец утонул, спасая 5-летнего сына

  Комментировать
Отец утонул, спасая 5-летнего сына
Прогулка по тонкому льду закончилась трагедией.

В поселке Ивановка Херсонской области в пруду утонул 32-летний мужчина. Перед тем, как уйти под воду он вытолкал на лед своего 5-летнего сына.

Трагедия произошла на глазах односельчанки, которая позвонила спасателям, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Херсонской области.

В то же время мимо пруда на скутере проезжал местный житель. Он прыгнул в прорубь и поддерживал ребенка до прибытия помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Провалились под лед и утонули трое 5-летних детей

Обоих вытащили на берег и госпитализировали. Их здоровью ничего не угрожает.

На поиски тела отца мальчика привлекли водолазов.

На водоемах страны от началу 2020 года уже утонуло более 40 человек. Самой распространенной причиной гибели на воде является именно несоблюдение правил поведения на водоемах зимой. Ранее в ГСЧС предупредили украинцев об опасном тонком льду на водоемах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отец утонул, спасая 5-летнего сына». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 3 Просмотров: 38808
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
10
 Просмотров: 29088
&quot;Устроил истерику и сбежал&quot;: министр обороны опозорился во время интервью
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
 5 Просмотров: 14706
&quot;Понаехали, и мы вас терпим&quot; - в Киеве произошел языковой скандал
"Понаехали, и мы вас терпим" - в Киеве произошел языковой скандал 2 Просмотров: 13077
&quot;Мы вас не избирали. Вы - никто&quot; - Скрыпин обратился к Ермаку
"Мы вас не избирали. Вы - никто" - Скрыпин обратился к Ермаку 2 Просмотров: 12384
Происшествия
Задержали таможенников-взяточников, которые "зарабатывали" до $4 тыс. за смену
Задержали таможенников-взяточников, которые "зарабатывали" до $4 тыс. за смену Просмотров: 189
Шутника, который выключал людям свет, скрутили и устроили допрос
Шутника, который выключал людям свет, скрутили и устроили допрос
 Просмотров: 234
Гражданина Китая изолировали в инфекционной больнице Ужгорода
Гражданина Китая изолировали в инфекционной больнице Ужгорода Просмотров: 504
На взятке задержали чиновника
На взятке задержали чиновника
3
 Просмотров: 657
Певица Камалия получила подарок ко Дню святого Валентина от полиции
Певица Камалия получила подарок ко Дню святого Валентина от полиции Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
5
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
4
Под ГБР собралась акция в поддержку Федыны
3
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык
2
"Живем один раз": секс-скандал с российской учительницей получил продолжение
2
"Понаехали, и мы вас терпим" - в Киеве произошел языковой скандал
Голосов: 320
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua