Отец утонул, пытаясь спасти детей

В Азовском море утонул человек.

В Кирилловке в Азовском море утонул 37-летний мужчина.

Трагедия произошла возле пляжа базы отдыха "Мечта", сообщает Информатор.

Семья с четырьмя детьми приехала на отдых. Несмотря на предупредительные знаки о запрете купания во время шторма, отдыхающие отправились в воду.

Детей волнами начало относить в открытое море. Отец поспешил их спасать.

Матрос-спасатель отправился на помощь утопающему. Вытащил мужчину на берег и начал оказывать первую помощь. Однако было поздно.

Медики "скорой" констатировали смерть мужчины.

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В Эгейском море у города Бодрум на юго-западе Турции затонула лодка с мигрантами. 31 человека вытащили из воды. Еще 12 - погибли. Лодка с нелегалами затонул в районе, где глубина достигает 35 метров.