Отец сломал плечо 8-летней дочери

На Житомирщине отец сломал правое плечо своей 8-летней дочери. Фото - ТСН

На Житомирщине отец сломал правое плечо своей 8-летней дочери, ребенок более суток держался со страшной болью без помощи медиков.

Врачам о травме сообщили соседи. Как все произошло, ребенок говорить отказывается. По словам врачей, она могла бы остаться инвалидом. Об этом говорилось в ТСН.

Мать девочки, Татьяну Шульскую, после инцидента тоже забрали на обследование в больницу. Женщина говорит, что была в доме, когда старший ребенок получил травму, но как все произошло - не видела. Она предполагает, что мужчина не бил ребенка, а лишь дернул за руку.

Социальным работникам отец таки признался, что бил дочь, якобы она душила младшую сестру.

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В районном центре социальных служб говорят, что семья находилась под их сопровождением уже год, потому что дети постоянно были неухоженные, а отец пьянствовал и дебоширил. Супругов уже пытались лишить родительских прав, а после этого избиения в семью детей уже не отдадут.

"Уже передали документы на лишение родительских прав. Ждем решения суда", - сообщила ювениальний инспектор Радомышльского райотдела полиции Елена Осадчая.

Мама девочек надеется, что суд встанет на их сторону, а мужчину защищает.

"Я все сделаю, чтобы не забирали детей. Он неосторожно, он не специально же сделал", - считает она.

За травмирование дочери против отца открыли уголовное производство, ему грозит три года тюрьмы. Девочки же до решения суда будут под наблюдением медиков.

В селе Кальченки Белопольского района Сумской области похоронили 4-летнюю Надежду Билошенко. Накануне ее избил отец Виталий, 28 лет. Несколько раз ударил по голове бутылкой с водой, ногой и кулаком. Разозлился, потому что дочка отказалась есть картошку с хлебом. Ребенок полутора суток пролежала с травмами в постели. Мать, 24-летняя Валентина, вызвала "скорую", только когда у Надежды началась агония.