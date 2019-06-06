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четверг, 06 июня 2019 18:11

Отец переехал годовалого сына

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Отец переехал годовалого сына
Мужчина переехал собственного сына. Фото: volyn.com

41-летний житель переехал собственного 1-летнего сына. 5 июня около 12:00 он наехал на мальчика машиной Peugeot Expert, когда заезжал задним ходом во двор.

Мать в это время находилась в доме, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области. Медики приехали по вызову и констатировали смерть.

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Водитель был трезв. Полиция забрала автомобиль на штрафплощадку.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожной безопасности, что привели к смерти.

В Запорожье мужчина убил свою 26-летнюю жену и повесился сам. В живых остался мальчик, он 3 дня пробыл рядом с телами родителей, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

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Голосов: 1132
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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