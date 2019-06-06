Отец переехал годовалого сына

Мужчина переехал собственного сына. Фото: volyn.com

41-летний житель переехал собственного 1-летнего сына. 5 июня около 12:00 он наехал на мальчика машиной Peugeot Expert, когда заезжал задним ходом во двор.

Мать в это время находилась в доме, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области. Медики приехали по вызову и констатировали смерть.

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Водитель был трезв. Полиция забрала автомобиль на штрафплощадку.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожной безопасности, что привели к смерти.

В Запорожье мужчина убил свою 26-летнюю жену и повесился сам. В живых остался мальчик, он 3 дня пробыл рядом с телами родителей, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.