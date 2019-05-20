Отец отстреливался от хулиганов на детской площадке

Отец с ребенком находились на детской площадке в Киеве, когда к ним подошли 3 неизвестных с угрозами. Мужчина просил оставить его и ребенка в покое, но злоумышленники игнорировали просьбы. Началась драка.

Отец имел при себе травматический пистолет, поэтому в целях самозащиты сделал предупредительные выстрелы в воздух. Когда это не помогло, выстрелил в злоумышленников. Полиция прибыла на место преступления и задержала 2 нападающих, третий убежал.

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В результате 2 хулиганов доставили в больницу с пулевыми ранениями. Сам пострадавший оказался в больнице с побоями.

Злоумышленникам грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Возле села Новоселица Кировоградской области обстреляли авто полиции. На служебном автомобиле копов обнаружили повреждения, похожие на следы от пуль травматического оружия. Никто из правоохранителей не пострадал.