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суббота, 17 апреля 2021 18:10

Отец бросил 2-летнего сына под лесом. Где была мать

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Отец бросил 2-летнего сына под лесом. Где была мать
2-летнего Богдана Униченка искали чуть менее суток. Нашли в лесополосе на расстоянии около 5 км от дома. Он был грязный, истощенный и плакал. Парня осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Фото: facebook.com/Андрей Небытов

2-летний Богдан Униченко из села Раговка Киевской области остается в Иванковской районной больнице. Он почти сутки бродил по лесу вблизи села. Его искали более 300 человек, задействовали квадрокоптер и подняли вертолет спасателей.

У леса мальчика бросил отец, Виталий Униченко. Сам пошел по дрова, а малому сказал ждать. Когда вернулся - сына уже не было. Мать мальчика, Екатерина, в это время была в магазине.

"Я в магазине была. Когда вернулась - сына нет. Я чуть с ума не сошла. Не думала, что муж пойдет по дрова. Думала, меня сначала дождется. Бросились сами искать. Думали, сможем, потому что знаем вокруг каждое дерево. Искали по канавам, кустам и ​​рвам. Как стемнело - полицию вызвали", - рассказала Екатерина Униченко.

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Оставаться в больнице с сыном будет до понедельника. С мужем уверяют, что сына больше никогда не оставят одного.

В селе семью характеризуют положительно. Говорят, малый ухоженный, а в доме всегда чисто, тепло и есть что кушать. Между тем, семью уже взяли на учет как такую, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. Специалисты службы по делам детей и семьи будут посещать Униченко 2-3 раза в месяц, по словам начальницы службы Полесской РГА Марины Ярмак.

14 апреля в селе Раговка в Киевской области пропал 2-летний Богдан Униченко. Мать обнаружила отсутствие сына примерно в 16:00. И сначала пыталась искать мальчика самостоятельно. Однако не нашла и примерно в 21:00 обратилась в полицию. Его всю ночь искали около 200 человек. Утром присоединились еще около сотни поисковиков. Осматривали прилегающую местность села, в частности, леса, поля и труднодоступные места на земле. А потом расширили радиус поисков к близлежащим селам. Привлекли квадрокоптер и подняли в небо вертолет спасателей. Поиски осложнялись тем, что вокруг села много лесов и кустарников.

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Дата
17
апреля

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