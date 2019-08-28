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среда, 28 августа 2019 16:49

Отец 7 лет насиловал дочь, а потом облил кислотой

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Отец 7 лет насиловал дочь, а потом облил кислотой
Отец издевался над дочерью 7 лет. Фото: media.pogliad.ua

18-летняя девушка из Хмельницкой области рассказала полиции, что последние 7 лет ее насиловал отец.

Накануне она попала в больницу с ожогами кислотой, сообщили в полиции Хмельницкой области.

"27 августа в 05.47 в Белогорское отделения полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 18-летнюю девушку, которую неизвестный облил химическим веществом, вызвав ожоги лица, груди и левого бедра общей площадью около 5% тела. На место сразу выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что неизвестный вызвал девушку на пастбище, связал ее, облил веществом, похожим на кислоту, после чего скрылась с места происшествия. Злоумышленник был в темной одежде и балаклаве, однако потерпевшая узнала в нападающему родного отца. Более того, девушка призналась, что в течение последних 7 лет мужчина регулярно вступает с ней в половые сношения. Сейчас эта информация проверяется" - рассказали в полиции.

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На месте преступления и в доме девушки изъяли доказательства, которые направили на экспертизу. 42-летнего мужчину задержали и открыли уголовное производство об умышленном тяжком телесном повреждении. Сейчас следственные действия продолжаются.

Мужчина изнасиловал 7-летнюю дочь знакомого на берегу реки в Херсонской области. Насильник из села Архангельское отсидел срок за кражу.

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