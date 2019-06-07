7-летнюю девочку изнасиловал друг отца

Мужчина изнасиловал 7-летнюю дочь знакомого на берегу реки в Херсонской области.

Насильник из села Архангельское отсидел срок за кражу, пишет unn.com.ua. Жил у отца девочки.

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Полиция задержала преступника и возбудила уголовное дело.

В Киеве двое мужчин избили и изнасиловали женщину. Во дворе одной из многоэтажек мужчина услышал крики неизвестной женщины, возле которой были двое парней. На место инцидента приехали патрульные и задержали молодых людей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.