Отдых в ресторане закончился стрельбой. Есть раненый

В Киеве произошла стрельба в ресторане. Есть раненый. Фото: скриншот

В Киеве на ул. Маршала Конева произошла стрельба в ресторане Favor Park hotel.

Есть раненый, сообщает "Киев оперативный".

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"Потерпевший играет в "правильного" и отказывается от заявления и медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Стрелка задержали. В деле разбираются полицейские.

В Днепре произошла стрельба в ресторане "Тиница". Неизвестные открыли стрельбу с целью навредить предпринимателю, гендиректору агрохолдинга "Степной" Артуру Рысину. По словам свидетелей происшествия, бизнесмен отдыхал вместе с женой. Между женщинами возник конфликт, который перерос в перестрелку. Нападавшие повредили авто Mercedes-Benz G, принадлежащее бизнесмену. В результате задержали 14 человек.