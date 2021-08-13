Отдых в ресторане закончился стрельбой. Есть раненый

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 963
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 621
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1035
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 630
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 828
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1512
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3231
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2403
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 585
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Фото
Все фото
4
4
3
3
5
На нефтеперерабатывающем заводе выгорел автопарк
На нефтеперерабатывающем заводе выгорел автопарк
Посетителя супермаркета привалил подвесной потолок
Посетителя супермаркета привалил подвесной потолок
Депутаты попались на вымогательстве
Депутаты попались на вымогательстве
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Убийство фельдшера у ночного клуба: стрелок сдался полиции
Убийство фельдшера у ночного клуба: стрелок сдался полиции
Видео
Все видео
Отдых в ресторане закончился стрельбой. Есть раненый
Отдых в ресторане закончился стрельбой. Есть раненый
Черная и изуродована шинами: Alyona Alyona и Red Bull дрифтовали на Софийской площади ради рекламы
Черная и изуродована шинами: Alyona Alyona и Red Bull дрифтовали на Софийской площади ради рекламы
Мужчина подорвался на гранате: момент попал на видео
Мужчина подорвался на гранате: момент попал на видео
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 522
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 180
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2889
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1854
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1512
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 531
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
пятница, 13 августа 2021 09:12

Отдых в ресторане закончился стрельбой. Есть раненый

  Комментировать
Отдых в ресторане закончился стрельбой. Есть раненый
В Киеве произошла стрельба в ресторане. Есть раненый. Фото: скриншот

В Киеве на ул. Маршала Конева произошла стрельба в ресторане Favor Park hotel.

Есть раненый, сообщает "Киев оперативный".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные устроили стрельбу возле развлекательного центра: есть пострадавшие

"Потерпевший играет в "правильного" и отказывается от заявления и медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Стрелка задержали. В деле разбираются полицейские.

В Днепре произошла стрельба в ресторане "Тиница". Неизвестные открыли стрельбу с целью навредить предпринимателю, гендиректору агрохолдинга "Степной" Артуру Рысину. По словам свидетелей происшествия, бизнесмен отдыхал вместе с женой. Между женщинами возник конфликт, который перерос в перестрелку. Нападавшие повредили авто Mercedes-Benz G, принадлежащее бизнесмену. В результате задержали 14 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отдых в ресторане закончился стрельбой. Есть раненый». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Акробат стал королем

Самое читаемое
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
2
 1 Просмотров: 10863
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 7893
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 7650
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 7488
Черные археологи атаковали объекты &quot;Большого строительства&quot;
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
 Просмотров: 4833
Происшествия
На нефтеперерабатывающем заводе выгорел автопарк
На нефтеперерабатывающем заводе выгорел автопарк
4
 Просмотров: 108
Авто раздавило полицейского на пешеходном переходе
Авто раздавило полицейского на пешеходном переходе Просмотров: 243
Посетителя супермаркета привалил подвесной потолок
Посетителя супермаркета привалил подвесной потолок
4
 Просмотров: 189
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы Просмотров: 1116
С начала года более 850 украинцев погибли в ДТП
С начала года более 850 украинцев погибли в ДТП Просмотров: 54
Больше всего комментируют
5
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
5
Крым затопило
4
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
Голосов: 210
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть