Отдых двух компаний закончился стрельбой

На просп. Петра Григоренко в Деснянском районе Киева произошла стрельба. В результате - двое травмированных.
Происшествие случилось в субботу вечером, 10 апреля, сообщают "Стражи эспрессо".
Известно, что между мужчинами, которые отдыхали, произошел конфликт. Один из них получил на пистолет и сделал несколько выстрелов.
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По неподтвержденной информации, это было травматическое оружие.
На месте работала следственно-оперативная группа.
В Умани во время празднования еврейского праздника между паломниками возник конфликт. Один из паломников несколько раз выстрелил в другого. Пострадавший в больнице. Подозреваемого задержали в Киеве.
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