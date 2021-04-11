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воскресенье, 11 апреля 2021 13:20

Отдых двух компаний закончился стрельбой
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В Киев в результате конфликта произошла перестрелка. Двое травмированных
Фото: t.me/vartovi_kyiv
В Киев в результате конфликта произошла перестрелка. Двое травмированных
В Киев в результате конфликта произошла перестрелка. Двое травмированных

На просп. Петра Григоренко в Деснянском районе Киева произошла стрельба. В результате - двое травмированных.

Происшествие случилось в субботу вечером, 10 апреля, сообщают "Стражи эспрессо".

Известно, что между мужчинами, которые отдыхали, произошел конфликт. Один из них получил на пистолет и сделал несколько выстрелов.

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По неподтвержденной информации, это было травматическое оружие.

На месте работала следственно-оперативная группа.

В Умани во время празднования еврейского праздника между паломниками возник конфликт. Один из паломников несколько раз выстрелил в другого. Пострадавший в больнице. Подозреваемого задержали в Киеве.

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