Отцу-одиночке насчитали долг по кредиту, которым не пользовался

65-летний Владимир Никуленко из села Христофоровка Николаевской области самостоятельно воспитывает сына 9-летнего Артема. Жена 41-летняя Елена умерла 3 года назад. Фото: из семейного архива Владимира Никуленко

65-летнему Владимиру Никуленко из села Христофоровка Баштанского района Николаевской области насчитали 16 тыс. грн кредитного долга.

Заем в 3,5 тыс грн брал в банке "Ренессанс" в 2014-м. Все деньги вернул заблаговременно вместе с начисленными процентами. Имеет квитанции. В позапрошлом году начали начислять на 350 грн пенсии меньше. Выяснилось, имеет долг перед банком.

"Шока не мог пережить. Получаю копейки. Едва сводим концы с концами. И здесь ошарашили, что я должен на кредитку деньги, которой никогда не пользовался. В 1914-м оформил кредит на год. Когда выплатил - дали карточку на 8 тысяч гривен. Ни копейки оттуда не взял. Банк "Ренессанс", который выдал карточку, закрылся. Все кредитные дела выкупил банк "ПУМБ". Мне только пришло сообщение, что срок действия карты истек. Карта заблокирована. И больше ни одного письма", - рассказывает Gazeta.ua мужчина.

Самостоятельно воспитывает сына 9-летнего Артема, он учится в 4 классе местной школы. Жена Елена умерла в 2018-м. Ей был 41 год. Мужчина получает "чернобыльскую" пенсию и пенсию на сына. Вместе - около 3,2 тыс. грн.

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"Не могу добиться правды, говорят данных нет. И что деньги с карточки сняли. Кто и когда - мне не известно. Все порешали через Печерский райсуд Киева, частного нотариуса и частного исполнителя. И документы прислали в пенсионный фонд, чтобы с меня высчитывали", - добавляет Никуленко.

В областном управлении пенсионного фонда подтвердили, что с августа 2019-го отчисляют 20% процентов от пенсии Никуленко. Все в соответствии с постановлением частного исполнителя Татьяны Павелко. Оно датировано 17 апреля 2019 года.

Павелко открыла постановление после исполнительной надписи частного нотариуса. Согласно документу, Никуленко должен был банку "ПУМБ" около 3,7 тысячи грн и не оплатил. Вместе с процентами и штрафом за нарушение договора набежало более 16 тыс. грн долга. Другой информации ни исполнитель, ни нотариус не дают.

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