Отцу-одиночке насчитали долг по кредиту, которым не пользовался

 
Ексклюзивы
1/5
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 108
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 189
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 774
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 162
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 288
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1242
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 396
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 594
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
1 Просмотров: 810
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 486
Фото
Все фото
8
3
3
4
3
Свалку медицинских отходов обнаружили в двух областях
Свалку медицинских отходов обнаружили в двух областях
Бандиты устроили &quot;облаву&quot; знакомому, у которого заняли деньги: подробности
Бандиты устроили "облаву" знакомому, у которого заняли деньги: подробности
Четвероклассники вынуждены сравнивать фильтры сигарет - родители возмущены
Четвероклассники вынуждены сравнивать фильтры сигарет - родители возмущены
Агенты российских спецслужб собирали данные о ВСУ
Агенты российских спецслужб собирали данные о ВСУ
Балкон квартиры разнесло взрывом гранаты: показали фото
Балкон квартиры разнесло взрывом гранаты: показали фото
Видео
Все видео
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Зубной врач била детей в кабинете: шокирующие видео
Зубной врач била детей в кабинете: шокирующие видео
Украинец торговал земляками
Украинец торговал земляками
Столичный ресторан стал жертвой снегопада
Столичный ресторан стал жертвой снегопада
Мужчина 20 лет сносил мусор в квартиру - шокирующие кадры
Мужчина 20 лет сносил мусор в квартиру - шокирующие кадры
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 162
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 288
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1242
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 432
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 27
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
пятница, 12 февраля 2021 17:12

Отцу-одиночке насчитали долг по кредиту, которым не пользовался

  Комментировать
Отцу-одиночке насчитали долг по кредиту, которым не пользовался
65-летний Владимир Никуленко из села Христофоровка Николаевской области самостоятельно воспитывает сына 9-летнего Артема. Жена 41-летняя Елена умерла 3 года назад. Фото: из семейного архива Владимира Никуленко

65-летнему Владимиру Никуленко из села Христофоровка Баштанского района Николаевской области насчитали 16 тыс. грн кредитного долга.

Заем в 3,5 тыс грн брал в банке "Ренессанс" в 2014-м. Все деньги вернул заблаговременно вместе с начисленными процентами. Имеет квитанции. В позапрошлом году начали начислять на 350 грн пенсии меньше. Выяснилось, имеет долг перед банком.

"Шока не мог пережить. Получаю копейки. Едва сводим концы с концами. И здесь ошарашили, что я должен на кредитку деньги, которой никогда не пользовался. В 1914-м оформил кредит на год. Когда выплатил - дали карточку на 8 тысяч гривен. Ни копейки оттуда не взял. Банк "Ренессанс", который выдал карточку, закрылся. Все кредитные дела выкупил банк "ПУМБ". Мне только пришло сообщение, что срок действия карты истек. Карта заблокирована. И больше ни одного письма", - рассказывает Gazeta.ua мужчина.

Самостоятельно воспитывает сына 9-летнего Артема, он учится в 4 классе местной школы. Жена Елена умерла в 2018-м. Ей был 41 год. Мужчина получает "чернобыльскую" пенсию и пенсию на сына. Вместе - около 3,2 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Светлане Шкуратовой насчитали шесть миллионов долга за чужую квартиру

"Не могу добиться правды, говорят данных нет. И что деньги с карточки сняли. Кто и когда - мне не известно. Все порешали через Печерский райсуд Киева, частного нотариуса и частного исполнителя. И документы прислали в пенсионный фонд, чтобы с меня высчитывали", - добавляет Никуленко.

В областном управлении пенсионного фонда подтвердили, что с августа 2019-го отчисляют 20% процентов от пенсии Никуленко. Все в соответствии с постановлением частного исполнителя Татьяны Павелко. Оно датировано 17 апреля 2019 года.

Павелко открыла постановление после исполнительной надписи частного нотариуса. Согласно документу, Никуленко должен был банку "ПУМБ" около 3,7 тысячи грн и не оплатил. Вместе с процентами и штрафом за нарушение договора набежало более 16 тыс. грн долга. Другой информации ни исполнитель, ни нотариус не дают.

Ольгу Фарбей из поселка Пролиски Бориспольского района Киевской области выселяют из собственной квартиры. Отобрали за долг перед банком в 39 тыс. грн. Это сумма за потребительский кредит с процентами, его брала в 2006 году. Оформить кредит на два телефона попросил знакомый. Обошлись в 3100 гривен. Обещал вовремя за них рассчитаться.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отцу-одиночке насчитали долг по кредиту, которым не пользовался». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

В центре Киева построили ядерный реактор

Саакашвили депортировали в Польшу

За политсилу проголосовали 92% избирателей

На Олимпиаде в Лиллехаммере организаторы не могли найти гимн Украины

В Харькове попытались отделиться от Украины

Украинский авиатор установил 2 мировых рекорда

Последний император отрекся от престола

Милошевич предстал перед судом

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 62750
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 53982
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
11
 Просмотров: 10125
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель Просмотров: 10044
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 9315
Происшествия
Контрабандисты ворвались в дом пограничников: что известно
Контрабандисты ворвались в дом пограничников: что известно Просмотров: 18
Пограничники задержали двух женщин с поддельными тестами на Covid-19
Пограничники задержали двух женщин с поддельными тестами на Covid-19 Просмотров: 63
Свалку медицинских отходов обнаружили в двух областях
Свалку медицинских отходов обнаружили в двух областях
8
 Просмотров: 117
Бандиты устроили "облаву" знакомому, у которого заняли деньги: подробности
Бандиты устроили "облаву" знакомому, у которого заняли деньги: подробности
3
 Просмотров: 405
Мечтал о дочери, чтобы насиловать: жертвы семейного тирана рассказали о зверствах
Мечтал о дочери, чтобы насиловать: жертвы семейного тирана рассказали о зверствах Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
7
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
1
Высмеиваю символы романтической любви - художник
1
Мужчина избил школьника до сотрясения мозга
Голосов: 31
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть