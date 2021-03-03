В Чернигове 34-летний отчим развращал 8-летнюю падчерицу. За это ему грозит до 8 лет тюрьмы. Фото: npu.gov.ua

В Чернигове 34-летний отчим совершал развратные действия в отношении своей 8-летней падчерицы.

Это продолжалось с июля прошлого года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении малолетней, осознавая значение и общественно-опасный характер своих действий, направленных на нарушение нормального физического, психического и социального развития девочки", - сообщили в ведомстве.

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Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины. Сейчас подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.

За развратные действия в отношении малолетней девочки ему грозит до 8 лет тюрьмы.

На Николаевщине 32-летний мужчина развращал 12-летнюю падчерицу. Впоследствии выяснилось, что от рук отчима пострадали еще и сестры девушки 13 и 9 лет.