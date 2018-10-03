Отбитая селезенка и вырваные волосы: школьник попал в реанимацию после уроков

Давида Лавриненко избили одноклассники, по словам матери пострадавшего

В поселке Чернобай на Черкасщине третьеклассник Давид Лавриненко после школы попал в больницу с отбитой селезенкой. Его избили сверстники, объяснил родителям. Поврежденный орган врачи удалили.

"Ребенок сейчас подключена к аппарату жизнеобеспечения, - рассказывает подруга матери мальчика Леся Бондарь. - За ночь перенес 2 операции. У ребенка вырваны волосы, рука не сгибалась. После этого ужаса сам пришел в универмаг, напротив которого мы с его мамой работаем. Завели в магазин. Уже там Давид потерял сознание. Вызвали "скорую". Пока лежит в нашей больнице без сознания".

По словам матери пострадавшего, одноклассники и раньше били его. В начале сентября сын пришел из школы с разорванным ухом. Родители сейчас шокированы и не отходят от ребенка.

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"Что конкретно случилось я еще не знаю, - объясняет мать Давида Марина Лавриненко. - Ему сделали операцию по удалению селезенки и он без сознания. Почему это произошло тоже не могу сказать. Какая-то детская хвастовство или амбиции со стороны тех, кто мог побить. Сын ничего конкретного не рассказывал о причинах. Подобное неоднократно случалось. Жалобы были постоянно и от других родителей на парня, на него указал сын. Обращалась неоднократно к классному руководителю и к родителям. Первая обещала работать с родителями одноклассника и с ним самим. Результата не было ".

Обращалась неоднократно к классному руководителю и к родителям. Первая обещала работать с родителями одноклассника и с ним самим. Результата не было

Руководство школы отказывается от комментариев. Говорят, не все однозначно в этой ситуации.

Другая версия случившегося - школьник мог упасть с двухметровой горки. По неофициальной информации от правоохранителей, подозреваемых одноклассников уже опросили. В тот день они были на тренировках. Обе версии полиция проверяет. Сейчас решается вопрос транспортировки третьеклассника в Черкасскую детскую областную больницу.

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"Ребенок еще не транспортабельный, - говорит главный врач детской областной больницы Николай Кондрацкий. - Наши врачи неоднократно уже к нему выезжали. Делали дренаж легких. Хотим забрать, потому что не можем постоянно ездить туда. Врач летал в Чернобай санавиацией. Воздушным путем медики также планируют доставить парня в Черкассы".

Кроме отбитой селезенки у школьника обнаружили перелом руки и многочисленные ушибы. Полиция открыла уголовное производство за неосторожное нанесение тяжкого телесного повреждения.

Одноклассники издеваются над 12-летним парнем в поселке Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области России. Регулярно наносят ему побои, потому что имеет украинское происхождение - родился в Ивано-Франковской области. Видео выкладывают в интернет. Учителя в конфликт не вмешиваются.