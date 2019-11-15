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пятница, 15 ноября 2019 16:40

От взрывов на складах Балаклеи погибли двое саперов

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От взрывов на складах Балаклеи погибли двое саперов
Неподалеку от города Балаклея Харьковской области на складах взрываются боеприпасы. Фото: rbc.ua

В результате взрывов на территории складов Балаклее ранения получили четверо военных. Еще двое получили ранения не совместимые с жизнью.

"15 ноября в 15:20, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, в медицинские учреждения было оперативно доставлено четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины", сообщили в Генштабе ВСУ.

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Трое военных - в тяжелом состоянии. Один - средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.

Местным жителям ничего не угрожает. Эвакуация не нужна.

Неподалеку от города Балаклея Харьковской области на складах взрываются боеприпасы. Происходят одиночные взрывы на территории арсенала. Разлет обломков 20-30 м, горит трава. Это произошло во время вывоза снарядов из арсенала.

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