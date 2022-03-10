От вражеских авиаударов по Житомирской области погибли люди

В Житомирской области за сутки в результате авиаударов погибли шесть человек, еще 12 травмированы.

Из-за вражеских авиаобстрелов до десятка населенных пунктов области понесли потери, сообщает Национальная полиция. В Житомире после 19:00 ракета разрушила частный дом, повредила расположенную рядом АЗС, котельную и теплотрассу. В двух больницах города выбило стекла. Минимум двое житомирян травмировались.

"В полночь 10 марта произошло попадание ракеты на дорогу в поселке Старая Котельная Волицкой общины, которое привело к гибели пяти человек и ранению еще шестерых. В то же время российские военные ударили по территории имущественного комплекса города Коростень", - добавляют правоохранители.

В результате вражеского удара произошло разрушение зданий и станции технического обслуживания автомобилей. В разрушенных зданиях возникли пожары. Из-за взрывов еще один человек погиб, а двое - получили травмы.

"В Коростене также произошло разрушение частного гаража и мебельного цеха. Повреждены многоквартирный двухэтажный и одноэтажный жилые дома, административное здание и водопровод", - сообщает ГСЧС.

Фото: ГСЧС

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После 23:00 9 марта стало известно об обстреле неизвестными экипажа группы реагирования патрульной полиции Коростенского РУП. Двое правоохранителей получили огнестрельные ранения.

Россияне также обстреляли ряд других населенных пунктов области, в частности поселок Быстры в Житомирском районе, село Песковку Малинской общины и другие. В полицию поступило сообщение о гибели мужчины в селе Новополе Алексеевской общины. Произошли также разрушения жилых домов местных жителей.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.