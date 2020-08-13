От удара вырвало колеса и выбросило водителя: показали фото смертельного столкновения

На автодороге Киев-Чоп в селе Подлужье Дубенского района Ровенской области столкнулись KIA Magentis и ЗИЛ-133. Удар был такой силы, что спецгрузовик отбросило на частный двор, а водитель вылетел из салона. От полученных травм погиб на месте происшествия.
Водитель внедорожника скончался в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"45-летний водитель KIA Magentis, житель села Молодаво, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автокраном под управлением 53-летнего жителя Дрогобычского района Львовской области", - говорится в сообщении.
Пассажиров в салоне легковушки не было.
Все обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.
Вблизи Скадовска Херсонской в лоб столкнулись микроавтобус DAF и легковушка Volkswagen Golf. За рулем легковушки была 45-летняя женщина, она уцелела. Ее 49-летний муж и сыновья 11 и 14 лет - погибли.
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