От удара водителя перебросило через крышу: мотоцикл на скорости влетел в микроавтобус

Авария произошла на перекрестке улицы Итальянской и проспекта Восточного. От удара транспорт разлетелся, а водитель с пассажиркой перелетел через минивэн Фото: forpost.media

В Бердянске Запорожской области спортивный мотоцикл Kawasaki влетел в микроавтобус.

Авария произошла на перекрестке улицы Итальянской и проспекта Восточного, пишет "Forpost". От удара мотоцикл разбился, а водитель с пассажиркой перелетели через минивэн.

Момент аварии удалось снять на видеорегистратор. На видео видно, как мотоцикл на высокой скорости врезался в микроавтобус.

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Медики госпитализировали двух водителей и пассажирку мотоцикла.

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