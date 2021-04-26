От удара водителя перебросило через крышу: мотоцикл на скорости влетел в микроавтобус

В Бердянске Запорожской области спортивный мотоцикл Kawasaki влетел в микроавтобус.
Авария произошла на перекрестке улицы Итальянской и проспекта Восточного, пишет "Forpost". От удара мотоцикл разбился, а водитель с пассажиркой перелетели через минивэн.
Момент аварии удалось снять на видеорегистратор. На видео видно, как мотоцикл на высокой скорости врезался в микроавтобус.
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Медики госпитализировали двух водителей и пассажирку мотоцикла.
В Киеве на просп. Гагарина автомобиль Nissan Teana на огромной скорости выехал на газон и несколько раз перевернулся. Одна из женщин, находившихся в автомобиле, погибла. Ее дочь в тяжелом состоянии в больнице.
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