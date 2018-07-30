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понедельник, 30 июля 2018 13:17

От удара перевернулись на бок: полицейские и инкассаторы попали в ДТП
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Автор: poltava.to
  На Браилках в ДТП попали полицейские и инкассаторы
На Браилках в ДТП попали полицейские и инкассаторы

В Полтаве на перекрестке ул. Маршала Бирюзова и Петра Юрченко произошло ДТП. Столкнулись полицейская машина "Renault Dokker" и "Ford Transit" инкассаторов "Ощадбанка". Последняя от удара перевернулась на бок.

Водитель банковского авто получил травмы, сообщила "Полтавщина".

Полиция ехала по М. Бирюзова в сторону завода "ЖБИ". Микроавтобус отъезжал от "Полтава-банка", утверждают свидетели аварии.

На месте работают правоохранители. Виновного в ДТП пока не установили.

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На Браилках в ДТП попали полицейские и инкассаторы
Фото: poltava.to
На Браилках в ДТП попали полицейские и инкассаторы
На Браилках в ДТП попали полицейские и инкассаторы
На Браилках в ДТП попали полицейские и инкассаторы

18 июля в Полтаве на перекрестке ул. Шевченко и Европейской произошло ДТП. Легковушка въехала в ограждение подземного перехода. Насмерть сбила 27-летнего мужчину, который ремонтировал подземку.

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Дата
30
июля

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