От удара перевернулись на бок: полицейские и инкассаторы попали в ДТП

Автор: poltava.to На Браилках в ДТП попали полицейские и инкассаторы

В Полтаве на перекрестке ул. Маршала Бирюзова и Петра Юрченко произошло ДТП. Столкнулись полицейская машина "Renault Dokker" и "Ford Transit" инкассаторов "Ощадбанка". Последняя от удара перевернулась на бок.

Водитель банковского авто получил травмы, сообщила "Полтавщина".

Полиция ехала по М. Бирюзова в сторону завода "ЖБИ". Микроавтобус отъезжал от "Полтава-банка", утверждают свидетели аварии.

На месте работают правоохранители. Виновного в ДТП пока не установили.

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Фото: poltava.to

18 июля в Полтаве на перекрестке ул. Шевченко и Европейской произошло ДТП. Легковушка въехала в ограждение подземного перехода. Насмерть сбила 27-летнего мужчину, который ремонтировал подземку.