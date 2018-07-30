От удара перевернулись на бок: полицейские и инкассаторы попали в ДТП

В Полтаве на перекрестке ул. Маршала Бирюзова и Петра Юрченко произошло ДТП. Столкнулись полицейская машина "Renault Dokker" и "Ford Transit" инкассаторов "Ощадбанка". Последняя от удара перевернулась на бок.
Водитель банковского авто получил травмы, сообщила "Полтавщина".
Полиция ехала по М. Бирюзова в сторону завода "ЖБИ". Микроавтобус отъезжал от "Полтава-банка", утверждают свидетели аварии.
На месте работают правоохранители. Виновного в ДТП пока не установили.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП на Полтавщине: во время лобового столкновения пострадали дети
18 июля в Полтаве на перекрестке ул. Шевченко и Европейской произошло ДТП. Легковушка въехала в ограждение подземного перехода. Насмерть сбила 27-летнего мужчину, который ремонтировал подземку.
Комментарии