От тела должна была избавиться ночью: 33-летняя женщина расправилась с соседкой

Фото: vn.npu.gov.ua

7 января в селе Журавное Хмельницкого района Винницкой области задержали 33-летнюю женщину, которая зарезала 49-летнюю соседку.

В полицию женщина решила не сообщать о преступлении, а скрыть следы его совершения и в темное время суток избавиться тела погибшей. Об этом правонарушительница рассказала знакомой, которая и вызвала полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Хозяйка квартиры, где произошло убийство, пояснила, что вечером 6 января, у нее дома собралась компания, и они распивали спиртные напитки. Когда все разошлись, оказалось, что ее соседка - мертва. Во время осмотра места происшествия, полицейские изъяли орудие убийства - нож. Проведя поквартирный обход, и, пообщавшись со всеми участниками застолья, подозрения полицейских о причастности к совершению убийства женщины упали на хозяйку квартиры. Под давлением собранных на месте происшествия доказательств 33-летняя подозреваемая дала признательные показания", - рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Винницкой области Руслан Литвинюк.

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Выяснилось, что между подозреваемым и его соседкой возник внезапный конфликт, в ходе которого злоумышленница ударила потерпевшую в голову. А потом схватила нож и нанесла им несколько ударов в шею.

Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи открыли уголовное производство. За совершение такого преступления задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

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