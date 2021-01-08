 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1521
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 756
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3006
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2367
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 531
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4626
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 936
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
4
5
3
8
3
От тела должна была избавиться ночью: 33-летняя женщина расправилась с соседкой
От тела должна была избавиться ночью: 33-летняя женщина расправилась с соседкой
У ночного клуба мужчина открыл огонь из автомата. Погиб фельдшер
У ночного клуба мужчина открыл огонь из автомата. Погиб фельдшер
Мужчину и женщину нашли мертвыми в доме
Мужчину и женщину нашли мертвыми в доме
Украинский самолет сбили двумя ракетами. Никто не выжил
Украинский самолет сбили двумя ракетами. Никто не выжил
Банда вымогателей занималась &quot;поборами&quot; с местных перевозчиков
Банда вымогателей занималась "поборами" с местных перевозчиков
Видео
Все видео
Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа (18+)
Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа (18+)
Россиянин прятался от пограничников в заснеженном рове - его выдал тепловизор
Россиянин прятался от пограничников в заснеженном рове - его выдал тепловизор
Гибель сына Корбана с одноклассницей: появилось видео с места трагедии
Гибель сына Корбана с одноклассницей: появилось видео с места трагедии
Избиение кассирши в Харькове: полиция взялась за защитников девушки
Избиение кассирши в Харькове: полиция взялась за защитников девушки
Покупатель ударил ногой в лицо девушку-кассира - его ждала расплата
Покупатель ударил ногой в лицо девушку-кассира - его ждала расплата
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 216
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7038
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 270
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5157
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 531
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 522
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
пятница, 08 января 2021 15:04

От тела должна была избавиться ночью: 33-летняя женщина расправилась с соседкой
4

  Комментировать

В Винницкой области задержали 33-летнюю женщину, которая зарезала 49-летнюю соседку
Фото: vn.npu.gov.ua
В Винницкой области задержали 33-летнюю женщину, которая зарезала 49-летнюю соседку
В Винницкой области задержали 33-летнюю женщину, которая зарезала 49-летнюю соседку
В Винницкой области задержали 33-летнюю женщину, которая зарезала 49-летнюю соседку

7 января в селе Журавное Хмельницкого района Винницкой области задержали 33-летнюю женщину, которая зарезала 49-летнюю соседку.

В полицию женщина решила не сообщать о преступлении, а скрыть следы его совершения и в темное время суток избавиться тела погибшей. Об этом правонарушительница рассказала знакомой, которая и вызвала полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Хозяйка квартиры, где произошло убийство, пояснила, что вечером 6 января, у нее дома собралась компания, и они распивали спиртные напитки. Когда все разошлись, оказалось, что ее соседка - мертва. Во время осмотра места происшествия, полицейские изъяли орудие убийства - нож. Проведя поквартирный обход, и, пообщавшись со всеми участниками застолья, подозрения полицейских о причастности к совершению убийства женщины упали на хозяйку квартиры. Под давлением собранных на месте происшествия доказательств 33-летняя подозреваемая дала признательные показания", - рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Винницкой области Руслан Литвинюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина поссорился с соседкой и всадил ей в сердце нож

Выяснилось, что между подозреваемым и его соседкой возник внезапный конфликт, в ходе которого злоумышленница ударила потерпевшую в голову. А потом схватила нож и нанесла им несколько ударов в шею.

Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи открыли уголовное производство. За совершение такого преступления задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

В Серебряном Радивиловского района Ровенской области 34-летняя женщина убила 46-летнего сожителя. Свидетелем конфликта стала соседка, которая вчера зашла к ним в гости.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От тела должна была избавиться ночью: 33-летняя женщина расправилась с соседкой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Украинский самолет сбили двумя ракетами. Никто не выжил

Самое читаемое
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной Просмотров: 11163
Итальянский айтишник в нижнем белье и чулках украсила обложку Playboy
Итальянский айтишник в нижнем белье и чулках украсила обложку Playboy
10
 Просмотров: 8955
&quot;Минималки хватит на полноценную жизнь&quot; - украинец о Канаде
"Минималки хватит на полноценную жизнь" - украинец о Канаде
 Просмотров: 6372
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6309
Опубликовали впечатляющие фото Марса
Опубликовали впечатляющие фото Марса
19
 Просмотров: 5958
Происшествия
У ночного клуба мужчина открыл огонь из автомата. Погиб фельдшер
У ночного клуба мужчина открыл огонь из автомата. Погиб фельдшер
5
 Просмотров: 927
Был пьян, кричал и начал биться: в полиции рассказали об убийстве детей на Закарпатье
Был пьян, кричал и начал биться: в полиции рассказали об убийстве детей на Закарпатье Просмотров: 1035
Убийство детей на Закарпатье: новые подробности
Убийство детей на Закарпатье: новые подробности Просмотров: 2547
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице Просмотров: 3924
Мужчину и женщину нашли мертвыми в доме
Мужчину и женщину нашли мертвыми в доме
3
 Просмотров: 693
Больше всего комментируют
5
Зеленский отреагировал на ситуацию в США
3
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3
Медреформу Супрун обжаловали в Конституционном суде
3
Два года назад Томос об автокефалии привезли в Украину - Порошенко поделился фотовоспоминанием
2
Глава Конституционного суда оставил Украину
Голосов: 644
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть