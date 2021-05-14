От рыбы умерла женщина

 
Ексклюзивы
1/5
Как оперируют сердце - уникальные фото с операционной
Как оперируют сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 225
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 405
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 441
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 423
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1080
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 765
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 144
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 612
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 783
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 549
Фото
Все фото
11
5
4
5
4
&quot;Аваков - черт. Но не только он&quot; - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
Потов в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
Потов в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
Наркокурьер с грузом на 11,5 млн пробрался в Украину як турист
Наркокурьер с грузом на 11,5 млн пробрался в Украину як турист
Труп неделю пролежал в диване
Труп неделю пролежал в диване
Жертв искали у ночных клубов: задержали опасную банду &quot;таксистов&quot;
Жертв искали у ночных клубов: задержали опасную банду "таксистов"
Видео
Все видео
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
У пассажира перед вылетом загорелся багаж
У пассажира перед вылетом загорелся багаж
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать
Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 315
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 387
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 288
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 441
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 459
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 54
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
пятница, 14 мая 2021 18:40

От рыбы умерла женщина

  Комментировать
От рыбы умерла женщина
На Черниговщине произошла вспышка ботулизма. Фото: pexels.com

В Чернигове от ботулизма скончалась 38-летняя женщина.

Она ела вяленую не потрошеную рыбу собственного приготовления. Заболевание подтвердил Черниговский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

"Всего в области зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания ботулизмом, один человек умер", - говорится в сообщении.

Ботулизм вызывает потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Его трудно обнаружить, потому что симптомы появляются постепенно. Резких подъемов температуры не возникает, потому люди не всегда обращаются за помощью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 11-летний ребенок попал в реанимацию после того, как поел рыбы

Впоследствии ухудшается зрение, начинается жажда, сухость слизистых оболочек и расстройство глотания.

59-летний мужчина заболел ботулизмом и умер. Он употреблял консервы из свинины домашнего приготовления, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От рыбы умерла женщина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Стефаник мог стать писателем мирового масштаба

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

Создали сладости в тюбике

Умер Фрэнк Синатра

Укололи первую вакцину

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8343
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 6795
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 6759
Швы между плиткой закрашивают маркером
Швы между плиткой закрашивают маркером Просмотров: 5121
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4680
Происшествия
Подарил жене цветы и позвал смотреть сюрприз: мужчина разнес себе голову в авто
Подарил жене цветы и позвал смотреть сюрприз: мужчина разнес себе голову в авто
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
11
 Просмотров: 117
Полицейские извинились перед женщиной за задержание 22 года назад
Полицейские извинились перед женщиной за задержание 22 года назад Просмотров: 90
Перестают молчать: ежегодно растет количество дел о домашнем насилии
Перестают молчать: ежегодно растет количество дел о домашнем насилии Просмотров: 36
Ходила голой в мороз: как жила 2-летняя девочка, которая выпала из окна высотки
Ходила голой в мороз: как жила 2-летняя девочка, которая выпала из окна высотки Просмотров: 180
Больше всего комментируют
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
5
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
3
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
Голосов: 514
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть