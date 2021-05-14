От рыбы умерла женщина

На Черниговщине произошла вспышка ботулизма. Фото: pexels.com

В Чернигове от ботулизма скончалась 38-летняя женщина.

Она ела вяленую не потрошеную рыбу собственного приготовления. Заболевание подтвердил Черниговский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

"Всего в области зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания ботулизмом, один человек умер", - говорится в сообщении.

Ботулизм вызывает потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Его трудно обнаружить, потому что симптомы появляются постепенно. Резких подъемов температуры не возникает, потому люди не всегда обращаются за помощью.

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Впоследствии ухудшается зрение, начинается жажда, сухость слизистых оболочек и расстройство глотания.

59-летний мужчина заболел ботулизмом и умер. Он употреблял консервы из свинины домашнего приготовления, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.