От передозировки наркотиками умер подросток

Товарищ умершего сейчас находится в тяжелом состоянии Фото: LentaChel.ru

В Харькове умер 14-летний парень от отравления наркотическими веществами.

Товарищ умершего сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 2 марта, в квартире многоэтажки на улице Харьковских дивизий. После празднования Дня рождения до жительницы указанной дома наведались двое парней и девушка.

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Через некоторое время хозяйка квартиры обнаружила подростков в бледном состоянии и вызвала скорую.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.

Мертвого 7-летнего мальчика обнаружили в поселке Шевченково Харьковской области. На лице ребенка были телесные повреждения.