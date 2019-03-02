От передозировки наркотиками умер подросток

В Харькове умер 14-летний парень от отравления наркотическими веществами.
Товарищ умершего сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба местной полиции.
Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 2 марта, в квартире многоэтажки на улице Харьковских дивизий. После празднования Дня рождения до жительницы указанной дома наведались двое парней и девушка.
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Через некоторое время хозяйка квартиры обнаружила подростков в бледном состоянии и вызвала скорую.
Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.
Мертвого 7-летнего мальчика обнаружили в поселке Шевченково Харьковской области. На лице ребенка были телесные повреждения.
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