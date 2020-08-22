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суббота, 22 августа 2020 10:45

От ожогов умер заключенный, к которому отказалась ехать "скорая"

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От ожогов умер заключенный, к которому отказалась ехать &quot;скорая&quot;
В Кропивницкой исправительной колонии №6 умер осужденный, получивший ожоги на производстве. Фото: moemisto.org.ua

В Кропивницкой исправительной колонии №6 умер осужденный.

Он получил ожоги на производстве топливных брикетов. Мужчине вызвали "скорую", но она отказалась ехать. Об этом сообщили на сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"12 августа мужчина пожаловался на ожоги левого и правого предплечья рук и левой и правой голеней ног, которые получил по собственной неосторожности. Работники колонии обратились в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Кировоградской области. Однако, по решению диспетчера и дежурного старшего врача смены, пострадавшему отказали в выезде бригады и оказании неотложной экстренной помощи", - сказано в сообщении.

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Сотрудники исправительной колонии доставили осужденного в больницу собственным транспортом. После операции он находился в палате интенсивной терапии ожогового отделения в тяжелом состоянии, а 21 августа умер.

Сейчас ситуация находится на контроле Уполномоченного ВРУ по правам человека. Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении требований законодательства об охране труда.

В Луцком изоляторе умер подозреваемый 27-летний Владимир Стеблий. Имел 3 группу инвалидности - болел эпилепсией. В трагедии семья обвиняет судей, которые, зная о болезни, не захотели изменить ему меру пресечения. А также медиков, которые не оказали квалифицированную помощь.

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22
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