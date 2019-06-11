От купания в море в Одесской области советуют воздержаться

В Черном море в Одесской области пока советуют не купаться. Фото: facebook.com/bauh.ld

На пляжах Одессы и области фиксируют интенсивное развитие водорослей, которое может привести к наличию в воде опасных веществ и микробиологических организмов.

"Предостерегаем население, особенно детей, от купания в такой воде и потребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов", - сообщили в Главном управлении Госпродслужбы Украины в Одесской области, передает УНИАН.

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Рекомендации специалистов также связаны с тем, что 8-9 июня были сильные ливни, из-за чего большое количество поверхностных вод попало в акватории пляжей города.

В Одессе и Одесской области море позеленело из-за размножения микроскопических организмов цианобактерий Nodularia spumigena. Они выделяют ядовитые вещества.