От коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи

Умер медик Василий Савенко. Фото: "Твой город"

От коронавируса умер руководитель Старосамборского центра первичной медицинской помощи Василий Савенко.

"Опять этот ужасный вирус унес хорошего человека. Мне Василий запомнится очень активным и трудолюбивым человеком. Он горел работой и имел много интересных идей. Он был руководителем Старосамборского ЦПМСД и очень искренне стремился сделать лучшей медицине для сложного горного района", - сообщила заместитель министра здравоохранения Ирины Микичак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов пригрозил мэрам Луцка и Тернополя

Всего по состоянию на утро 2 августа на Львовщине зафиксировано 112 новых случаев коронавируса, пять смертей и 18 выздоровлений.

С 1 августа изменились правила проведения адаптивного карантина в Украине. Позволили ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.