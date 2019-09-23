От "девятки" ничего не осталось: показали смертельное столкновение легковушки и фуры

Фото: tp.npu.gov.ua

22 сентября около 16:20 при выезде из Черткова Тернопольской области произошла смертельная авария.

По предварительным данным, 28-летний житель Черткова за рулем "ВАЗ-2109" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАN, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Удар был такой силы, что от "девятки" почти ничего не осталось. Ее водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства устанавливаются.

Близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области произошла смертельная авария. Там грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Виновника ДТП протащило вперед и он въехал в еще одну машину на обочине дороги.