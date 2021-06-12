От 16-летних товарищей осталась только одежда

На Тернопольщине исчезли двое 16-летних ребят. Они пошли на рыбалку вблизи села Устечко Чертковского района ночью 11 июня.

Автор: dosie102.te.ua В Тернопольской области пропали двое 16-летних парней, которые пошли на рыбалку

Известно, что плавали на лодке по Днестру. Об этом сообщает полицейский сайт "Досье 102".

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Пропавших зовут Игорь Сюсяйло и Петр Харук. Их правоохранители уже объявили в розыск.

В ГСЧС в Тернопольской области добавили, что ребята перестали отвечать на телефонные звонки от родных ориентировочно в 3:00. Во время поисков на берегу Днестра нашли одежду пропавших ребят. Поиски продолжаются.

В Кременчуге Полтавской области в реке Днепр месяц продолжались поиски 18-летней студентки. Она и четверо друзей отдыхали на острове Шаламай на Днепре. К нему поплыли на моторной лодке. На обратном пути перевернулись, к берегу оставалось 50 м. Спаслась только 17-летняя девушка.