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понедельник, 23 декабря 2019 13:24

Осудили убийцу ветерана АТО, который вступился за сына

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Осудили убийцу ветерана АТО, который вступился за сына
Анатолия Чивикова признали виновным в убийстве ветерана АТО и приговорили к 13 годам тюрьмы. Фото - facebook.com/Надежда Максимец

Киевлянина Анатолия Чивикова признали виновным в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 года у Золотых ворот.

Он получил 13 лет тюрьмы. Такое решение вынес Шевченковский райсуд Киева 23 декабря, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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"К 13 лет лишения свободы осужден обвиняемый в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 у Золотых ворот. Прокурор в прениях просил для обвиняемого такое наказание. Таким образом, суд полностью поддержал позицию стороны обвинения", - сообщила она .

Родственники убитого ветерана хотели, чтобы Чивиков получил максимальное наказание - 15 лет.

Сам осужденный свою вину так и не признал, и не раскаялся. Будет ли обжаловать приговор - пока неизвестно.

Убийство произошло 22 июня 2017 года. Сын 57-летнего Сергея Олейника Ярослав играл на синтезаторе в сквере у Золотых ворот. Это не понравилось жителю соседнего дома Анатолию Чивикову. Требовал, чтобы музыкант ушел. За парня вступился его отец. В ответ получил два удара ножом в живот и грудь. От полученных травм скончался.

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