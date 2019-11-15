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пятница, 15 ноября 2019 12:19

Осудили предателя, который передавал информацию ФСБ

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Осудили предателя, который передавал информацию ФСБ
Осудили завербованного агента. Фото: СБУ

До 12 лет лишения свободы осудили агентов ФСБ России в Полтавской области.

Летом их разоблачили спецработники, сообщает пресс-служба СБУ.

Бывшего сотрудника органов МВД Украины завербовали в Крыму в 2014-м. Его вербовали сотрудники ФСБ Николай Путинцев и Кирилл Симагин. Они сами являются бывшими сотрудниками СБУ, которые предали военную присягу и перешли на сторону врага.

В течение 2014-2019-х агент за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитии общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом.

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Крюковский районный суд Кременчуга признал агента виновным. Предатель полностью признал свою вину.

Боевики из подконтрольного РФ "министерства государственной безопасности" ЛНР завербовали гражданина одной из стран Ближнего Востока. Мужчина закончил Луганский университет и периодически приезжал на оккупированную территорию в личных делах.

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