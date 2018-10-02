"Оставили странные записки" - две девушки спрыгнули с многоэтажки

В Мариуполе Донецкой области совершили самоубийство 2 девушки. Они одновременно прыгнули с крыши многоэтажки. Фото - Facebook Вячеслава Аброськина

В Мариуполе Донецкой области совершили самоубийство 2 девушки. Они одновременно прыгнули с крыши многоэтажки.

От полученных травм погибли на месте. Трагедия произошла утром 2 октября во Левобережном районе города, пишет 0629.

В карманах погибших были найдены странные записки с одинаковым текстом: "Похороните нас вместе".

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Информацию подтвердил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Утром покончили жизнь самоубийством 2 девушки в Мариуполе, 16 и 14 лет. Прыгнули с крыши многоэтажного дома. Оставили предсмертную записку со словами: "Я устала ... и не доживу до 20 лет", - сообщил в Facebook Аброськин.

Добавил, что 1 октября в трех областях, Днепропетровской, Запорожской и Киеве, покончили жизнь самоубийством трое детей - 18, 14 и 13 лет. Они прыгнули из многоэтажек.

1 октября около 9:00 с моста в Запорожье прыгнула девушка. То, что намерена покончить с собой, видели свидетели, но спасти не успели.