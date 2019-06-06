Оставила предсмертное видео и выпрыгнула из окна. Фото: Информатор

В Киеве в ночь на 6 июня по адресу улица Кудряшова, 20б, под 25-этажным домом нашли тело женщины.

Об этом сообщает Информатор.

Правоохранители установили, что женщина проживала по другому адресу. Погибшая пришла в квартиру к подруге, которая находится на 14-м этаже.

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Пол время осмотра помещения было найдено предсмертную записку и видеообращение, которые оставила погибшая. После чего она выпрыгнула вниз. Женщине было 33 года. 5 июня отметила день рождения. Подробности инцидента устанавливаются.

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