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четверг, 06 июня 2019 11:12

Оставила предсмертное видео и выпрыгнула из окна

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Оставила предсмертное видео и выпрыгнула из окна
Оставила предсмертное видео и выпрыгнула из окна. Фото: Информатор

В Киеве в ночь на 6 июня по адресу улица Кудряшова, 20б, под 25-этажным домом нашли тело женщины.

Об этом сообщает Информатор.

Правоохранители установили, что женщина проживала по другому адресу. Погибшая пришла в квартиру к подруге, которая находится на 14-м этаже.

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Пол время осмотра помещения было найдено предсмертную записку и видеообращение, которые оставила погибшая. После чего она выпрыгнула вниз. Женщине было 33 года. 5 июня отметила день рождения. Подробности инцидента устанавливаются.

На Донетчине Служба безопасности Украины уличила в коррупции следственного отдела Национальной полиции по расследованию преступлений в сфере транспорта. Злоумышленник требовал у виновника дорожно-транспортного происшествия $2 тыс.

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Дата
06
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Голосов: 1005
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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