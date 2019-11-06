Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки

В Черноморске в Одесской области под окнами многоэтажки нашли мертвым 11-классника.
Парень покончил с собой, прыгнув с 16 этажа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"В его личных вещах нашли предсмертную записку. Предварительно, на его теле признаков насилия не обнаружено", - сообщили в полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12-летнего парня нашли в петле
По месту жительства и учебы юноша характеризуется положительно, воспитывался в благополучной семье.
Устанавливаются причины, которые привели к этому событию, и решается вопрос о его правовой квалификации.
В Новояворовске Львовской области возле многоэтажки нашли мертвой 16-летнюю Инну Нагурскую. Предварительно, она прыгнула с 8-го этажа дома. Девушка училась в 10 классе в школе №2 города Новояворовск. Жила с родителями и двумя младшими сестрами.
Комментарии