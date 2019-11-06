Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки

В Черноморске Одесской области 11-классник прыгнул с 16 этажа дома. Фото - novyny.org

В Черноморске в Одесской области под окнами многоэтажки нашли мертвым 11-классника.

Парень покончил с собой, прыгнув с 16 этажа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В его личных вещах нашли предсмертную записку. Предварительно, на его теле признаков насилия не обнаружено", - сообщили в полиции.

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По месту жительства и учебы юноша характеризуется положительно, воспитывался в благополучной семье.

Устанавливаются причины, которые привели к этому событию, и решается вопрос о его правовой квалификации.

В Новояворовске Львовской области возле многоэтажки нашли мертвой 16-летнюю Инну Нагурскую. Предварительно, она прыгнула с 8-го этажа дома. Девушка училась в 10 классе в школе №2 города Новояворовск. Жила с родителями и двумя младшими сестрами.