Оставалась беременная невеста: в Польше сгорел украинский работник

В Польше во время пожара погиб украинец 24-летний Игорь Турецкий. У него осталась беременная невеста. Фото: nstagram.com/dii_1701

В польском городе Катовице погиб 24-летний житель Львовской области.

Мужчина получил тяжелые ожоги во время пожара в съемной квартире. Об этом сообщили в сообществе "Украинцы в Катовице".

Его звали Игорь Турецкий, был родом из Дрогобыча. У него осталась беременная невеста. Друзья собирают деньги, чтобы доставить тело домой.

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Невеста покойного опубликовала трогательное сообщение, в котором поблагодарила любимого за совместную жизнь.

"Мой Игорек, спасибо тебе, что оставил частичку себя для нас. Я эту частичку буду греть и оберегать под сердцем", - написала женщина.

В польском городе Погоже Силезского воеводства на строительстве погиб 56-летний гражданин Украины. Он разбирал нежилое помещение. Внезапно рухнула одна из внутренних стен, которая и придавила украинца. Вследствие травм мужчина скончался на месте.