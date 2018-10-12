Остатки тел разбросало на десятки метров: именинника с товарищем разорвало авто

Фото: espreso.tv

В Святошинском районе столицы автомобиль Honda сбил насмерть двух мужчин. Они перебегали проезжую часть в запрещенном для перехода месте.

Компания мужчин праздновала день рождения одного из них и попыталась перейти на другую сторону Кольцевой дороги. В каждом направлении движения - 5 полос, безопасного перехода поблизости нет, рассказывают друзья погибших и свидетели аварии, передает "Эспрессо".

Во время этой попытки 42-летний именинник и один из его гостей попали под проезжающий автомобиль Honda. Получили травмы, несовместимые с жизнью. Остатки тел разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Врачи "скорой" лишь констатировали смерть пострадавших.

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Девушка, которая находилась в автомобиле, получила порезы рук разбитым стеклом. Ей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации отказалась.

На трассе "Николаев-Снигиревка" легковой автомобиль Mercedes на евробляхах насмерть сбил пешехода и слетел в кювет. В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. Его разорвало на куски. Сотрудникам полиции пришлось собирать разбросанные в радиусе 50 м части тела - голову, ноги.